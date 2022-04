Rechter beëindigt conflict gewichthefster Bijleveld en bond

Nationaal kampioen gewichtheffen Sanne Bijleveld en de Nederlandse Gewichthefbond (NGB) zijn tijdens een spoedzitting bij de rechter in Assen tot een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst gekomen. De 28-jarige Bijleveld spande een zaak aan tegen de bond, omdat die weigert de atlete af te vaardigen naar het Europees kampioenschap in Albanië, dat eind mei begint. Een slepend conflict waarbij Bijleveld kritiek leverde op het beleid van de bond ging eraan vooraf.

Tien andere atleten mogen wel naar de EK, terwijl die volgens Bijleveld niet aan alle kwalificatie-eisen hebben voldaan en zij wel. De gewichthefster vroeg de rechter niet alleen de bond te bewegen haar alsnog naar de EK te sturen, maar eiste ook een eigen kwalificatietraject met eigen begeleiders in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, zonder inspraak van de bond.

Tijdens de spoedzitting in Assen, die uren duurde, vlogen de verwijten over en weer. Bijleveld verweet de bond machtsmisbruik en het dreigen met sancties, waardoor een onveilig topsportklimaat zou zijn ontstaan. Ze presteert naar eigen zeggen beter wanneer ze onder meer wordt begeleid door haar eigen coach en partner Kevin van Helden. In 2019 kaartte Bijleveld samen met vijf andere gewichtheffers de problemen al aan binnen de bond. Ze moest van de bond afstand nemen van die brief, anders zou ze worden uitgesloten van internationale wedstrijden, zei de atlete tijdens de zitting. De NGB verweet Bijleveld onbetamelijke teksten over de bond op sociale media en richting de pers.

De rechter liet tijdens de uren durende spoedzitting doorschemeren dat beide partijen wel wat valt te verwijten. De rechter stuurde daarom aan op een gesprek om alsnog tot een constructieve samenwerking te komen. Bijleveld liet haar wens om deel te nemen aan de EK varen. De Nederlandse bond zei bereid te zijn om Van Helden op te nemen in de technische staf, om Bijleveld voor te bereiden op de Spelen.

De overeenkomst werd tijdens de zitting opgesteld en door beide partijen ondertekend.