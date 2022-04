Rus Medvedev doet mee aan tennistoernooi Rosmalen

Daniil Medvedev doet in juni mee aan het Libéma Open, het tennistoernooi van Rosmalen. De Rus is de huidige nummer 2 van de wereld. In februari stond Medvedev zelfs even bovenaan. “Ik kijk ernaar uit om terug naar Nederland te komen en in Den Bosch te spelen. Ik houd van spelen op gras en van de ontspannen sfeer waar Libéma Open bekend om staat”, aldus Medvedev in een persbericht van de organisatie.

Het is de vierde deelname van Medvedev in Rosmalen. Zijn beste prestatie was het halen van de kwartfinale in 2017. Tennissers uit Rusland spelen vanwege de oorlog in Oekraïne onder neutrale vlag.

De 26-jarige Medvedev won tot dusverre één grandslamtoernooi. Vorig jaar versloeg de Rus de Serviër Novak Djokovic in de eindstrijd van de US Open. Begin dit jaar was Medvedev dicht bij de zege op de Australian Open, maar in de finale gaf hij tegen de Spanjaard Rafael Nadal een voorsprong van twee sets weg. Medvedev staat op dertien toernooizeges, waarvan hij er twaalf behaalde op hardcourt en eentje op gras.

De Libéma Open staat, vanwege de coronapandemie, van 4 tot en met 12 juni voor het eerst sinds 2019 op het programma. Voor Medvedev geldt het evenement als voorbereiding op Wimbledon. Of hij daar aan mee mag doen, is onzeker. De organisatie van het grandslamtoernooi in Londen zou voor de komende editie Russische tennissers willen weren vanwege de invasie in Oekraïne. Diverse media melden dit op basis van ingewijden.