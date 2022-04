Tennisser Murray gaat dit jaar toch op gravel spelen

Tennisser Andy Murray gaat dit seizoen toch op gravel spelen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een wildcard geaccepteerd voor het masterstoernooi van Madrid, dat volgende week begint. De 34-jarige Schot was in eerste instantie van plan om het gravelseizoen over te slaan.

Murray bereikte begin dit jaar op hardcourt de finale in Sydney, maar bleef daarna op alle toernooien die hij speelde steken in de tweede ronde. Vanwege fysieke problemen meed de tweevoudig winnaar van Wimbledon de afgelopen jaren meestal het zware gravel. Hij deed in 2020 wel mee aan Roland Garros, maar werd toen in de eerste ronde uitgeschakeld. Murray speelde in 2017 voor het laatst een volledig gravelseizoen. De Schot haalde toen de derde ronde in Madrid en de halve finales van Roland Garros.

De huidige nummer 83 van de wereld wilde aanvankelijk dit seizoen niet op gravel spelen, om zijn lichaam te ontzien. Na een paar trainingen op die ondergrond in Florida met zijn coach Ivan Lendl veranderde Murray van gedachten. Mogelijk doet hij volgende maand ook mee aan het graveltoernooi van Rome.