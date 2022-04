Teuns: altijd gedroomd van winnen Waalse Pijl

De Belgische wielrenner Dylan Teuns zag op de Muur van Hoei een droom uitkomen. De 30-jarige renner van Bahrain Victorious schreef de Waalse Pijl op zijn naam, als eerste Belg sinds Philippe Gilbert in 2011.

“Ik heb hier geen woorden voor, ongelooflijk”, stamelde Teuns, die vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde versloeg op de steile klim. “Ik heb hier stiekem altijd van gedroomd. Ik wist waar Valverde ongeveer zou gaan versnellen, hij doet het vaak op dezelfde plaats. Dat was voor mij ook perfect. Ik voelde dat ik nog iets over had en heb gewoon doorgezet”, zei Teuns, die Valverde nog even naast zich zag komen, maar in de laatste meters weer wegreed bij de 41-jarige Spanjaard.

“Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar”, zei de Belg, die zesde werd in de Ronde van Vlaanderen, tiende in de Amstel Gold Race en achtste in de Brabantse Pijl. “In de zomer ben ik altijd goed, maar in het voorjaar ben ik soms super en soms minder. Nu presteer ik heel constant. Gisteren was het vijf jaar geleden dat ik derde werd in de Waalse Pijl. Ik ben er altijd in blijven geloven dat het op een dag nog eens zou lukken om deze wedstrijd te winnen.”

Teuns won de afgelopen jaren twee keer een etappe in de Tour de France.