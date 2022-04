Tophockeyster Jonker (31) stopt voor de tweede keer

Hockeyster Kelly Hoyng-Jonker is bezig aan haar laatste weken in de hoofdklasse. Volgens hockey.nl heeft de 31-jarige Jonker besloten om na dit seizoen haar loopbaan te beëindigen. De 168-voudig international van Oranje (68 doelpunten) stopte eind 2019 met hockeyen omdat ze zwanger was, maar maakte een jaar later bij Pinoké haar rentree.

De spits speelde daarvoor jaren bij Amsterdam. Met Pinoké is Jonker nu in de race voor deelname aan de play-offs. De Noord-Hollandse ploeg staat in de hoofdklasse op de vierde plaats, achter Den Bosch, SCHC en Amsterdam.

Een terugkeer in Oranje zag Jonker niet zitten nadat ze moeder was geworden. De aanvalster won met de nationale ploeg naast twee wereldtitels ook goud op de Spelen van Londen 2012 en zilver vier jaar later in Rio. Jonker hielp Oranje in 2019 aan de Europese titel. In de EK-finale tegen Duitsland (2-0) maakte ze een van de twee doelpunten.