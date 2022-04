Trainer ManUnited: een vernedering, Liverpool ligt 6 jaar voor

Manager Ralf Rangnick van Manchester United voelt zich met zijn ploeg vernederd. De ‘Mancunians’ moesten op Anfield met 4-0 buigen voor Liverpool in de Premier League. “Het is beschamend en teleurstellend, misschien zelfs wel vernederend. We moeten accepteren dat zij zes jaar voor liggen op ons”, zei de Duitse interim-trainer, die vermoedelijk na dit seizoen wordt opgevolgd door Erik ten Hag.

Liverpool won eerder dit seizoen op Old Trafford met 5-0 van ManUnited en zegevierde voor eigen publiek wederom met grote cijfers. Nog nooit moest Manchester United in een seizoen zoveel goals incasseren tegen een bepaalde tegenstander.

“Toen J├╝rgen Klopp naar Liverpool kwam, veranderde dat de club. Niet alleen hun ploeg werd beter, maar het tilde de club en de hele stad naar een hoger niveau”, zei Rangnick over zijn landgenoot Klopp. De Duitser werkt sinds 2015 bij de ‘Reds’ en won met Liverpool onder meer de Champions League en de landstitel.

“Dat moet met ons ook gaan gebeuren in de komende transferperiodes”, aldus Rangnick. Volgens Engelse media wil Manchester United nog deze week de komst van Ten Hag aankondigen, ook om de aandacht weg te nemen bij de sportieve tegenslagen. Ajax ontvangt een afkoopsom voor Ten Hag, omdat zijn contract nog een jaar doorloopt. Naar verluidt is Alfred Schreuder, de huidige trainer van Club Brugge, een belangrijke kandidaat om Ten Hag op te volgen in Amsterdam.