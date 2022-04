Wielrenner Kämna wint weer na mentale problemen

De Duitser Lennard Kämna heeft de derde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. De renner van Bora-Hansgrohe maakte deel uit van een kopgroep die halverwege de rit van Lana naar Villabassa was ontstaan. Kämna bleef in de oplopende slotkilometers alleen over.

De Costa Ricaan Andrey Amador werd tweede, de Spanjaard Jonathan Lastra derde. De leiderstrui bleef in handen van de Spanjaard Pello Bilbao van Bahrain-Victorious. De rittenkoers eindigt vrijdag.

Kämna won in 2020 nog een etappe in de Tour de France, maar kwam in 2021 door mentale problemen amper aan koersen toe.

Bilbao heeft in het klassement een voorsprong van 6 seconden op de Fransman Romain Bardet van Team DSM. Diens Nederlandse ploeggenoot Thymen Arensman staat achtste en leidt het jongerenklassement.