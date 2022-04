‘Bronzen’ roeister Keijser beëindigt loopbaan

Roeister Marieke Keijser (25), die brons won in de lichte dubbeltwee bij de Olympische Spelen van Tokio, stopt bij TeamNL. Ze sluit daarmee een succesvolle internationale loopbaan af. “Ik was aan het wachten tot ik weer zin had, maar ben tot de conclusie gekomen dat ik heel lang kon wachten”, zo verduidelijkt ze haar besluit op de website van de roeibond.

Vanaf 2017 vormde Keijser een duo met Ilse Paulis in de lichte dubbeltwee. Op alle EK’s en WK’s waaraan ze vanaf 2017 deelnam stond ze op het podium, in zowel de lichte dubbel, als solo in de skiff.