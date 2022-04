Sportraad wil dat overheid bewegen ziet als eerste levensbehoefte

De Sportraad wil dat de overheid erkent dat sport en bewegen tot de eerste levensbehoeftes behoren. Daar vraagt de instantie donderdag om in een brief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“Wij roepen u op om uw rol op te pakken en het verschil te maken voor de gezondheid van Nederland. De regering moet burgers beschermen tegen inactiviteit”, schrijft het adviesorgaan. De Sportraad wil dat de overheid daarmee een stap verder gaat dan het nu geldende beleid van gezondheidsbevordering, door middel van het stimuleren van sport en bewegen.

De Sportraad vindt dat bewegen lang niet altijd een vrije keus is. Daarbij wijst ze op “volgebouwde wijken zonder sportvoorzieningen” en op groepen die bijvoorbeeld door een gebrek aan geld of een beperking weinig mogelijkheden hebben. Ook wordt gewezen op scholen, kantoren en zorginstellingen waar mensen simpelweg de hele dag zitten. Volgens de raad hebben de personen om wie het gaat hier nauwelijks of helemaal geen invloed op. De raad wil daarom dat de overheid ervoor zorgt dat er een sportaanbod komt dat voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is, bij voorkeur op wettelijke basis. “Sport en bewegen moet daardoor onderdeel uitmaken van het dagelijks leven van de bevolking.”

Niet sporten en bewegen brengt de gezondheid en veiligheid van de mensen in gevaar, aldus de raad. “We hebben recent twee pandemische ‘wake-upcalls’ gekregen: bewegingsarmoede en Covid-19. Onderzoek toont aan dat bewegingsarmoede het grootste gezondheidsprobleem van de 21e eeuw is. Daarom moeten we vooruitkijken én onmiddellijk actie ondernemen. Virologen voorspellen namelijk dat er weer nieuwe pandemieën komen. De internationale literatuur is helder, bewegen helpt een pandemie bestrijden.”

Volgens de raad, met voormalig voetbalbestuurder Michael van Praag als voorzitter, is er een cruciaal verschil tussen maatregelen ter bevordering en maatregelen ter bescherming van de gezondheid. In het geval van bescherming gaat het er volgens de raad om dat de overheid de plicht heeft dit te doen, zoals bijvoorbeeld ook is gebeurd bij het nemen van maatregelen tegen roken. “Die hebben laten zien hoe succesvol zoiets kan zijn”, aldus de raad. Bijvoorbeeld door verbod op reclames en maatregelen in de horeca. Volgens de instantie is de “pandemie van de bewegingsarmoede” dusdanig serieus te nemen dat extra actie noodzakelijk is.

In de Sportraad zitten naast Van Praag onder anderen Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, Erik Scherder, Bernard Wientjes en rolstoeltennisster Jiske Griffioen.