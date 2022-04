Tennisser Roeblev noemt besluit Wimbledon ’totale discriminatie’

Tennisser Andrej Roeblev heeft het besluit van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers te weren “totale discriminatie” genoemd. Dat deed de Rus, nummer 8 van de wereld, tijdens het ATP-toernooi in Belgrado.

“De redenen die Wimbledon ons gaf, klopten niet en waren onlogisch. Wat er nu gebeurt, is volledige discriminatie van ons”, zei Roeblev (24), een dag nadat het nieuws door de organisatie van het grandslamtoernooi in Londen naar buiten werd gebracht. Wimbledon nam het besluit naar aanleiding van de oorlog in Oekra├»ne.

“Het verbieden van Russische of Belarussische spelers zal daar niets aan veranderen. Ze kunnen beter al het prijzengeld aan humanitaire hulp geven, aan de families die het zwaar hebben, aan de kinderen die lijden. Ik denk dat dat tenminste iets teweegbrengt.”

Woensdag beweerden tennisbonden ATP en WTA al dat Wimbledon zich schuldig maakt aan discriminatie op basis van nationaliteit. “Een fundamenteel principe van de WTA is dat tennissters kunnen meedoen aan toernooien op basis van hun prestaties, zonder enige vorm van discriminatie. Individuele atleten mogen niet gestraft of gehinderd worden vanwege hun afkomst of als gevolg van beslissingen van de regering van hun land”, zei de WTA.

De Russin Daria Kasatkina ging op het WTA-toernooi van Stuttgart ook in op de situatie. De mondiale nummer 26 relativeerde het nieuws. “Er gebeuren momenteel ergere dingen in de wereld. Mensenlevens blijven het belangrijkst, ook al zie ik niet meteen hoe deze beslissing een impact kan hebben op de situatie. Het spreekt voor zich dat de tennissers teleurgesteld zijn omdat ze niet aan Wimbledon kunnen deelnemen.”

Wimbledon begint op maandag 27 juni.