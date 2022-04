Baanwielrenster Van Riessen tweede op de sprint

Baanwielrenster Laurine van Riessen is bij de Nations Cup-wedstrijd in Glasgow tweede geworden op de sprint. Van Riessen moest het in de finale afleggen tegen de Canadese Kelsey Mitchell, die zowel de eerste als tweede race won. Het brons was voor de Colombiaanse Martha Bayona Pineda.

Donderdag pakte Van Riessen wel goud op de teamsprint, samen met Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van der Wouw.

De Nations Cup is de opvolger van de wereldbeker. De wedstrijd in Glasgow is de eerste van het seizoen.