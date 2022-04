Geen haat en nijd meer tussen Verstappen en Leclerc

Er bestaat geen haat en nijd meer tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Als tieners waren ze elkaars grote rivalen in het karten en was de sfeer tussen de twee vaak te snijden, maar in de Formule 1 hebben ze het grootste respect voor elkaar. “We kunnen er nu om lachen”, zei Verstappen vrijdag in Imola, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Emilia Romagna wordt verreden.

Verstappen en Leclerc racen al sinds hun twaalfde tegen elkaar. Als jonge tieners was dat in het karten. “In die tijd droomden we er allebei van Formule 1-coureur te worden. Het was hij of ik en op een gegeven moment gingen we elkaar daardoor haten”, vertelde Leclerc. “Dat is veranderd, we hebben veel respect voor elkaar.”

Leclerc, afkomstig uit Monaco, is na drie races de leider in het wereldkampioenschap. Hij won in zijn Ferrari al twee grands prix. Verstappen staat zesde met 46 punten minder. Hij viel twee keer uit met problemen in de brandstoftoevoer van zijn Red Bull-auto.