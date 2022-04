Legende Billie Jean King fel tegen weren Russen van Wimbledon

De Amerikaanse tennislegende Billie Jean King keurt het uitsluiten van Russische en Belarussische tennissers van Wimbledon ten sterkste af. De 78-jarige Amerikaanse, zelf zesvoudig winnaar van het Londense grandslamtoernooi, verwees naar de uitgangspunten van de vrouwentennisorganisatie WTA.

“Een van de grondbeginselen bij de oprichting van de WTA was dat ieder meisje in de wereld die goed genoeg was, een plek zou krijgen om te spelen. Ik onderschreef dat in 1971 en ik doe dat nog steeds”, schreef ze op Twitter. “Ik kan de uitsluiting van individuele vrouwelijke atleten van toernooien, alleen maar vanwege hun nationaliteit, niet steunen.”

Het besluit van Wimbledon om tennissers uit Rusland en Belarus te weren vanwege de inval in Oekraïne, stuitte op veel kritiek van spelers en bonden. Onder meer ook van de WTA, die volgens de Franse sportkrant L’Équipe zint op sancties tegen Wimbledon. Mogelijk tellen de verdiende punten niet mee voor de wereldranglijst. Het grastoernooi duurt van 27 juni tot en met 10 juli.