Oud-Kamerlid Veldman beoogd voorzitter zwembond

Hayke Veldman is de beoogde nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Hij wordt voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering van de bond op zaterdag 21 mei. Veldman moet de opvolger worden van Marius van Zeijts, die begin dit jaar na een conflict met het bestuur opstapte.

Veldman is zelf wedstrijdzwemmer geweest en oud-voorzitter van de Nijmeegse zwemvereniging Aqua-Novio ’94. Hij zat voor de VVD in de Tweede Kamer. “Kandidaat-voorzitter Veldman heeft veel bestuurlijke ervaring en een brede maatschappelijke interesse”, meldt de KNZB. “Hij zal zijn kennis en ervaring als politicus en adviseur combineren met zijn liefde voor de zwemsport en het verenigingsleven. Zijn doel is om een toegankelijke, verbindende en inspirerende voorzitter te worden van de KNZB.”

Van Zeijts kwam in opspraak doordat hij op persoonlijke titel zou hebben geprobeerd de herbenoeming van zijn voorganger Erik van Heijningen als bestuurslid van wereldzwembond FINA te voorkomen. Het bestuur besloot daarop een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Het leidde tot een niet meer te lijmen vertrouwensbreuk.

Voor drie andere vacante bestuursfuncties draagt de KNZB Joëlle Staps, Henk Delwel en Anne-Maartje Ordelman voor. Als de ledenvergadering instemt, zullen ook zij definitief worden geïnstalleerd. Delwel en Staps, voormalig directeur van de volleybalbond Nevobo, waren het afgelopen jaar al actief in het bondsbestuur.