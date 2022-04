Russisch zwemkampioen Rilov 9 maanden geschorst om steun Poetin

De Russische tweevoudig olympisch zwemkampioen Evgeni Rilov is door wereldzwembond FINA voor negen maanden geschorst. De reden daarvoor is dat de 25-jarige zwemmer vorige maand aanwezig was in het Loezjniki-stadion in Moskou, waar de Russische president Vladimir Poetin in een speech de strijdkrachten prees voor hun “speciale militaire operatie” in Oekraïne.

Door zijn aanwezigheid daar raakte Rilov eerder al zwemkledingmerk Speedo kwijt als sponsor. De winnaar van olympisch goud op de 100 en 200 meter rugslag vorig jaar in Japan was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Russische en Belarussische zwemmers waren vanwege de rol van hun landen bij de oorlog in Oekraïne de rest van dit jaar al uitgesloten van internationale wedstrijden.