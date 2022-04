Tennisster Swiatek ten koste van Raducanu naar laatste vier

Iga Swiatek heeft zich ten koste van Emma Raducanu geplaatst voor de halve finales van het prestigieuze WTA-toernooi van Stuttgart. Het werd 6-4 6-4 voor de Poolse nummer 1 van de wereld.

Swiatek won in beide sets bij 0-0 de servicegame van de 19-jarige Britse, vorig jaar winnares van de US Open. Ze maakte het na een uur en 45 minuten af op haar tweede wedstrijdpunt nadat een backhand van de mondiale nummer 12 buiten de lijnen was beland.

Voor Swiatek (20) was het al haar 21e zege op rij. Zaterdag neemt ze het op tegen de Russin Ljoedmila Samsonova. De andere halve finale gaat tussen Aryna Sabalenka uit Belarus en de Spaanse Paula Badosa.