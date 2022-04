Mathijssen geen bondscoach hockeysters en blijft bij Bloemendaal

Rick Mathijssen gaat Alyson Annan niet opvolgen als bondscoach van de hockeysters van Oranje. De coach blijft langer verbonden aan Bloemendaal, waar hij ook de komende jaren het mannenteam onder zijn hoede heeft. De club wil niet openbaar maken tot wanneer het nieuwe contract loopt.

“Het is bekend dat ik met de hockeybond heb gesproken over het bondscoachschap van de Oranje-vrouwen. Maar het gevoel hier bij Bloemendaal, bij het team, de staf, de club en het dorp is té goed om daar nu afscheid van te nemen”, aldus Mathijssen.

“De uitdaging bij de bond was mooi en ik hoop daar op termijn nog een keer de kans te krijgen. Maar wat ik hier op Bloemendaal heb, is zo geweldig, dat ik dacht: ga ik hier echt weg? De saamhorigheid met het team en de wederzijdse waardering is enorm. Daar komt nog bij dat je niet vaak de kans krijgt om met zoveel talent te werken.”

Mathijssen prolongeerde maandag de titel in de Euro Hockey League door in de finale het Duitse Rot Weiss Köln met 4-0 te verslaan.

De hockeybond zoekt naar een opvolger van Annan, met wie de samenwerking begin dit jaar per direct werd beëindigd. De hockeysters pakten afgelopen zomer in Tokio de olympische titel.