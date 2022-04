Verhuizing naar mei maakt Dutch Open golf ‘in breedte sterker’

De verschuiving van het golftoernooi Dutch Open van september naar mei komt de kwaliteit van het spelersveld ten goede. “We worden in de breedte sterker”, zegt toernooidirecteur Daan Slooter.

Het oudste Nederlandse proftoernooi, voorheen KLM Open, vond traditioneel in het najaar plaats in een periode dat er veel concurrentie was van andere toernooien. In mei is er meer ruimte op de kalender. “De verschuiving naar mei betekent niet dat ineens de wereldtoppers komen. Maar we worden wel in de breedte sterker. De groep spelers net onder de mannen die de sport bepalen, kunnen wij nu aantrekken”, aldus Slooter.

Hij noemt de Belg Thomas Pieters een goed voorbeeld. “De man in vorm en de nummer 35 van de wereld. Ik ben blij dat hij meedoet”, zegt Slooter, die ook veel verwacht van de Deense tweeling Nicolai en Rasmus Højgaard. “Daar gaan wij nog heel veel van horen.”

De toernooibaas noemt ook Joost Luiten als welkome deelnemer. De ambassadeur en tweevoudig winnaar van het Dutch Open is door matige resultaten flink gezakt op de wereldranglijst, maar Slooter laat de Bleiswijker niet vallen. “Als een Nederlander wekelijks om de hoofdprijs meedoet, heeft dat doorgaans positieve invloed op de aandacht en publieke belangstelling, maar bij Luiten speelt dat niet. Hij is nog steeds heel populair en de meeste mensen lopen tijdens het toernooi mee met zijn flight.”

Slooter geeft aan dat de Nederlandse inbreng in het Dutch Open weer groot zal zijn. “Luiten is zeker, maar ook van Wil Besseling, Daan Huizing en Darius van Driel (vorig jaar vierde) staat vast dat ze meedoen.”

De 102e editie van het Dutch Open is dit jaar van 26 tot en met 29 mei en Bernardus Golf in Cromvoirt is opnieuw de gastheer. “We willen hier graag blijven. De spelers vinden het een fantastische baan, ze roemen de faciliteiten. Dat is voor ons heel belangrijk, want wij moeten ons op een andere manier onderscheiden dan met veel prijzengeld. Bij ons staat voorop dat we sportief succesvol willen zijn”, aldus Slooter.

Het Nederlandse evenement maakt deel uit van de DP World Tour, voorheen de Europese Tour, en behoort tot de groep toernooien met 1,75 miljoen euro prijzengeld. “Dat is meer dan vorig jaar, toen we het toernooi vanwege corona in afgeslankte vorm moesten organiseren. We zijn er voor de komende editie in geslaagd het toernooi weer te kunnen opwaarderen.”