Verstappen langzamer dan Ferrari’s in natte vrije training Imola

Max Verstappen heeft in zijn Red Bull-auto de derde tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Emilia Romagna in de Formule 1. De regerend wereldkampioen zag de Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz een snellere ronde rijden op de natte racebaan van Imola.

Het was glibberen voor de auto’s in de regen, die gestaag bleef vallen op het Italiaanse circuit. Toch durfden veel coureurs op een zeker moment op intermediate-banden voluit te gaan. Leclerc, die na drie races leidt in het kampioenschap, klokte 1.29,402. Sainz, wiens Ferrari was voorzien van een nieuwe motor, gaf 0,877 seconden toe, Verstappen was bijna 1,5 seconde minder snel dan de Monegask.

De Nederlander zag een poging om zijn tijd te verbeteren mislukken, omdat Alexander Albon (Williams) hem hinderde. De rest van het veld slaagde er niet in echt een snelle ronde te rijden. Kevin Magnussen zette in zijn Haas de vierde tijd neer, maar hij was al meer dan 3 seconden langzamer dan Leclerc.

Later vrijdag is er geen tweede vrije training, maar de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag. De coureur die wint, krijgt poleposition voor de sprintrace.