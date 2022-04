Verstappen rijdt beste tijd in kwalificatie op circuit Imola

Max Verstappen heeft in de kwalificatie van de Grote Prijs van Emilia Romagna in de Formule 1 de beste tijd gereden. Hij kwam in zijn Red Bull tot 1.27,999, waarmee hij Charles Leclerc voorbleef. De Monegask, in zijn Ferrari na drie wedstrijden leider in het kampioenschap, werd tweede. Zijn tijd was 1.28,778. De kwalificatie werd maar liefst vijf keer door een rode vlag onderbroken.

Verstappen, regerend wereldkampioen, mag nu voor het eerst dit seizoen vanaf poleposition vertrekken, in dit geval in de sprintrace van zaterdag. In die wedstrijd wordt vervolgens de startvolgorde voor zondag bepaald. Ook in de sprintrace zijn punten voor het wereldkampioenschap te verdienen. De Brit Lando Norris gaat zaterdag vanaf de derde positie van start.

“Het was lastig”, zei Verstappen. “Dan weer regen, dan was het weer droog, dat leidde tot veel hectiek. Door alle rode vlaggen werd het bovendien een lange kwalificatie. Het is een fameuze baan hier, maar een fout wordt meteen afgestraft. Gelukkig is alles voor ons goed uitgepakt. Ik ben blij met mijn poleposition in de sprintrace. Het is een goed begin. Maar de weg is nog lang, zaterdag en zondag kan alles weer anders gaan.

Carlos Sainz behoorde tot de uitvallers. De Spaanse coureur crashte in zijn Ferrari en kwam tot stilstand tegen een muur. Hij start zaterdag nog wel op de tiende plek. De beide Mercedessen, gereden door George Russell en Lewis Hamilton, eindigden buiten de top 10. Voor het eerst in jaren reed er derhalve geen Mercedes mee in het laatste deel van de kwalificatie.

Het is voor de eerste keer dit seizoen dat er een sprintrace op het programma staat. De reguliere Grote Prijs is zoals gebruikelijk op zondag.