Aziatische Spelen in China gaan door ondanks corona-uitbraak

De Aziatische Spelen in de Chinese stad Hangzhou gaan dit jaar door, ondanks een nieuwe golf van coronabesmettingen in het redelijk nabijgelegen Shanghai. Dat beweert de olympische raad van Maleisië.

Er zou sprake zijn van uitstel van het vierjaarlijkse evenement, dat voor september is gepland. De olympische raad van Azië liet eerder aan het Franse persbureau AFP weten dat die mogelijkheid nog steeds bestaat, maar voorzitter Norza Zakaria van de olympische raad van Maleisië meldde stellig dat de Spelen doorgaan.

De meeste internationale sportevenementen in China zijn opgeschort sinds de uitbraak van de coronapandemie, op de Olympische Winterspelen in Beijing na. Die vonden in februari plaats in een strenge ‘biobubbel’. Kort na afloop van die Spelen kreeg metropool Shanghai te maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown.