Bokser Tyson Fury heeft zaterdagavond op Wembley zijn wereldtitel bij de zwaargewichten verdedigd. De Brit versloeg in Londen Dillian Whyte op knock-out.

De 33-jarige Fury maakte het in de zesde ronde af met een zogenoemde uppercut, een verticale stoot die meestal gericht is op de kin of het middenrif.

Op Wembley waren liefst 94.000 toeschouwers aanwezig voor het laatste gevecht van Fury.