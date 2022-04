Formule 1 mikt volgend seizoen op zes sprintraces

De Formule 1 zet voor volgend jaar in op zes sprintraces, een verdubbeling van het aantal van drie races in dit én vorig seizoen. Dat heeft sportief directeur Ross Brawn van de koningsklasse gezegd in Imola, waar Max Verstappen zaterdag de eerste sprintrace van dit seizoen won.

Aanvankelijk wilde de Formule 1 voor dit jaar al zes sprintraces op de kalender zetten, maar de teams hielden dat tegen uit kostenoverwegingen. Een sprintrace geeft meer risico op crashes en daarmee dure uitgaven, terwijl de renstallen vanwege het budgetplafond maar maximaal 130 miljoen euro te besteden hebben.

Brawn denkt dat hij de teams kan overhalen om er zes van te maken. “Ik ben optimistisch dat de teams er allemaal de waarde van inzien. Vergeet niet dat door de komst van een sprintrace ook de vrijdag spektakel geeft met de kwalificatierace. Dat betekent drie dagen actie voor de fans en dat kunnen we niet negeren”, aldus Brawn.