Hamilton geeft hoop op achtste wereldtitel in Formule 1 al op

Lewis Hamilton heeft de hoop op een achtste wereldtitel in de Formule 1 al opgegeven. “Ik doe niet meer mee voor de wereldtitel”, was zijn harde conclusie op Sky Sports na zijn teleurstellende 14e plaats in de sprintrace bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna. “Ik strijd om de auto beter te leren begrijpen in de hoop dat we verbeteringen kunnen doorvoeren, zodat we gedurende het seizoen vooruitgang boeken.”

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton gaf al vaker aan dat zijn team Mercedes er niet in geslaagd is een snelle auto te bouwen voor dit seizoen in de Formule 1. Op een of andere manier heeft de Duitse renstal, die de afgelopen acht seizoenen domineerde, de nieuwe regels voor aerodynamica verkeerd ingevuld. “We hebben het niet goed voor elkaar, maar het team werkt wel keihard om de fouten te corrigeren.”

Hamilton verspeelde vorig seizoen een achtste wereldtitel door in de slotrace van Max Verstappen te verliezen. Dit seizoen geeft hij het in het vierde raceweekeinde al op. Hij staat 50 punten achter op kampioenschapsleider Charles Leclerc van Ferrari.