Handbalsters spelen interlands zonder Polman, Snelder en Bont

De handbalsters van het Nederlands team spelen dit weekeinde zonder drie vaste waarden de wedstrijden tegen Duitsland en Griekenland. Bondscoach Per Johansson heeft Danick Snelder, Debbie Bont en Estavana Polman buiten de wedstrijdselectie gelaten. De speelsters zijn niet wedstrijdfit.

Polman gaf eerder in de week al te kennen dat ze vooral bij Oranje is om de band met het team te onderhouden. Ze ligt in de clinch met haar Deense club Esbjerg en heeft zelfs advocaten in de arm genomen om over haar contract te onderhandelen. Door de sores heeft Polman, in 2019 nog uitgeroepen tot beste speelster van het WK, de afgelopen tijd nauwelijks serieus getraind.

Ook jong talent Zoë Sprengers ontbreekt in Topsportcentrum Almere, waar Oranje zaterdag oefent tegen Duitsland en zondag de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland afwerkt. Sprengers mist de interlands vanwege het overlijden van een familielid. Kim Molenaar is aangewezen als haar vervanger en maakt haar debuut in Oranje.

De handbalsters zijn al geplaatst voor het EK, dat in november plaatsvindt in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. Nederland zou deze interlandweek ook tegen Belarus spelen, maar dat land is geschorst door de Europese handbalfederatie (EHF) vanwege de oorlog in Oekraïne.