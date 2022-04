Handboogschutter Schloesser pakt WB-goud op compound in Antalya

Handboogschutter Mike Schloesser heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Antalya het onderdeel compound gewonnen. In de Turkse badplaats was hij in de eindstrijd de Fransman Adrien Gontier met 148-142 de baas.

“Het is heel belangrijk om het seizoen op deze manier te beginnen”, zei Schloesser. “Ik heb er veel werk in gestoken en zien dat het zijn vruchten afwerpt, betekent zeker veel voor me. Het niveau dat ik vandaag heb gehaald was veel hoger dan in de eerdere rondes. Ik wil graag mijn titel verdedigen en om meteen te winnen, zorgt voor opluchting en een voldaan gevoel.”

De 28-jarige Schloesser is regerend wereldkampioen.