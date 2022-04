Motorracer Rea wint voor de 16e keer op de Superbike in Assen

De Britse motorracer Jonathan Rea heeft de eerste race van het WK Superbike in Assen gewonnen. De zesvoudig wereldkampioen duelleerde vrijwel de gehele race op het TT Circuit met de Spanjaard Alvaro Bautista en de Turk Toprak Razgatlioglu en bleef zijn twee concurrenten net voor. De coureur van Kawasaki boekte al zijn zestiende zege in Assen.

Michael van der Mark eindigde als dertiende op zijn BMW en dat mocht gezien zijn verstoorde voorbereiding verdienstelijk worden genoemd. De Rotterdammer was lang uit roulatie door een beenbreuk en maakte in Assen zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen. Die dertiende plaats leverde hem 3 punten voor het kampioenschap in de 1000cc-motoren op. De tweede race is zondag.