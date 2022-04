Pole voor Franse wegracer Zarco in MotoGP Portugal

De Franse MotoGP-racer Johann Zarco start zondag van poleposition in de Grote Prijs van Portugal. De coureur van Ducati was de snelste in de kwalificaties op het circuit van Portimão. Het is de zevende keer in zijn MotoGP-carrière dat hij een race vanaf de eerste startpositie begint.

De Spanjaard Joan Mir (Suzuki) neemt de tweede startplek in en zijn landgenoot Aleix Espargaro (Aprilia) de derde. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo (Yamaha) vertrekt de race vanaf de vijfde plek.

Kampioenschapsleider Enea Bastianini (Ducati) ging onderuit in de eerste kwalificatiesessie en miste de tweede sessie, waarin wordt gestreden om de pole. De Italiaan moet in de race vanaf de achttiende plaats beginnen.