Russell snelste in tweede vrije training GP Emilia Romagna

De Brit George Russell heeft zaterdag in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Emilia Romagna in de Formule 1 de beste tijd gerealiseerd. In zijn Mercedes kwam Russell tot een rondetijd van 1.19,457. Max Verstappen, vrijdag de snelste in de kwalificatie, had nu de zevende tijd. De Nederlander van Red Bull gaf bijna een seconde toe op Russell. Zijn ploeggenoot Sergio Pérez liet de tweede tijd noteren, de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) de derde.

Verstappen mag zaterdagnamiddag vanaf poleposition starten in de eerste sprintrace van dit seizoen. Die wedstrijd bepaalt de startvolgorde voor de zondag te verrijden grand prix en levert bovendien punten op voor het wereldkampioenschap. De beide Mercedessen, gereden door Russell en Lewis Hamilton, eindigden vrijdag nog buiten de top 10. Voor het eerst in jaren reed er daarom geen Mercedes mee in het laatste deel van de kwalificatie. Ook Hamilton toonde zaterdag herstel met de vierde tijd.

Leclerc is de leider in de WK-stand na drie races. Titelverdediger Verstappen is slechts zesde. Hij won één grand prix, maar viel de andere twee keer uit.