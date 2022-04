Van den Goorbergh in kwalificatie Moto2 sneller dan Bendsneyder

Zonta van den Goorbergh heeft zijn beste kwalificatie van dit seizoen gereden in de Moto2. Het 16-jarige racetalent zette bij de Grote Prijs van Portugal in Portimão de zestiende tijd neer en dat houdt in dat hij zondag de race vanaf de zestiende plek begint.

Van den Goorbergh maakt dit jaar zijn debuut in de Moto2 voor het Nederlandse team RW Racing GP. Hij heeft nog geen punten voor het WK gescoord, maar zondag kan hij in zijn vijfde WK-race een serieuze poging wagen. Zeker als het regent, zou hij wel eens kunnen verrassen. Hij was vrijdag in de kletsnatte eerste vrije training de snelste van allemaal.

Van den Goorbergh start in de race voor zijn ervaren landgenoot Bo Bendsneyder, die zich als 22e kwalificeerde. De 23-jarige Bendsneyder eindigde eerder deze maand nog als zevende in de Grote Prijs van Amerika.

De Spanjaard Aron Canet veroverde poleposition.