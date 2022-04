Verstappen moest ‘kalm blijven na waardeloze start’

Max Verstappen had een waardeloze start in de sprintrace bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna, zo erkende hij zelf. “Die start was heel slecht. Ik weet niet waarom, misschien iets te veel wielspin”, zei de Formule 1-coureur van Red Bull, die bij de start zijn eerste plek kwijtraakte aan Ferrari-coureur Charles Leclerc.

“Daarna ben ik kalm gebleven en heb ik mijn kans afgewacht. Leclerc leek iets sneller, maar tegen het einde van de race sleten zijn banden zo erg, dat ik de kans kreeg om steeds dichterbij te komen. Mijn banden waren nog wel goed. Het pakte goed uit, ik kon de DRS openzetten in bocht twee en er voorbij.”

De sprintrace levert dit jaar meer punten op, maar in het kampioenschap schoot Verstappen niet veel op met zijn zege. Hij verdiende 8 punten, Leclerc kreeg er 7 voor zijn tweede plaats. Het verschil tussen de twee is nog altijd 45 punten.

“Toch ben ik blij met deze overwinning. Het was op de start na een foutloze race en we hadden de goede afstelling. Het is een goed begin, hopelijk staan we er morgen weer, ook al zal het in de race heel anders zijn, omdat we dan verschillende banden hebben.”

De Grote Prijs van Emilia-Romagna is de vierde race van het jaar. Leclerc en Verstappen maken tot dusver de dienst uit tijdens de races, hoewel Verstappen door twee uitvalbeurten (in Bahrein en Australiƫ) al op een flinke achterstand is gekomen.