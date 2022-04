Verstappen zegeviert in eerste sprintrace Formule 1 op Imola

Max Verstappen heeft de eerste sprintrace van dit seizoen in de Formule 1 gewonnen. De wereldkampioen van Red Bull wist in de korte race over 100 kilometer op het circuit van Imola zijn poleposition om te zetten in een overwinning. Hij troefde in een enerverende race zijn rivaal Charles Leclerc van Ferrari af. De Nederlander liep daardoor in de titelstrijd 1 punt in op de huidige WK-leider Leclerc.

De zege in de sprintrace betekende ook dat Verstappen zondag vanaf de eerste startplek begint aan de Grote Prijs van Emilia-Romagna. Dat is de vierde race van dit seizoen.

Verstappen had bepaald geen goede start in Imola, waar het droog bleef. Leclerc trok veel sneller op in zijn Ferrari en passeerde de Nederlander voor de eerste bocht. Ook Lando Norris kwam gevaarlijk dichtbij, maar de wereldkampioen hield de Brit in zijn McLaren achter zich. Verstappen was hoorbaar niet tevreden over zijn versnellingsapparaat.

Al in de eerste ronde was er een uitvaller. De Chinees Guanyu Zhou kwam in aanraking met Pierre Gasly en ramde zijn Alfa Romeo tegen de vangrails. Na drie ronden achter de safetycar maakte Leclerc een flitsende herstart. Hij gaf Verstappen niet de kans een aanval te plaatsen.

De Nederlander bleef vervolgens wel dicht achter de Monegask rijden. Hij wachtte geduldig het moment af dat hij minder dan een seconde achter Leclerc zou zitten en hij zijn DRS kon openzetten. Dat gebeurde in de voorlaatste ronde. Met een fraaie manoeuvre ging Verstappen buitenom bij Leclerc. In de laatste ronde hield hij de eerste positie vast.

Leclerc nam genoegen met de tweede plaats. Sergio PĂ©rez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, rukte in de sprintrace op van de zevende naar de derde plaats.

De winst leverde Verstappen 8 punten op. Hij schoof in de WK-stand op van de zesde naar de vijfde plaats omdat hij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton inhaalde. De Brit van Mercedes eindigde in de sprintrace op de tegenvallende 14e plaats. Leclerc, die al twee races won, verdiende 7 punten met zijn tweede plaats en verstevigde zijn koppositie in het kampioenschap.