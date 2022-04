Alaphilippe breekt schouderblad en ribben in Luik-Bastenaken-Luik

Tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft bij zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik een gebroken schouderblad, een klaplong en twee gebroken ribben opgelopen. De 29-jarige Franse wielrenner viel bij een massale valpartij op 62 kilometer van de finish en moest naar het ziekenhuis. “Zijn toestand is stabiel, maar hij moet ter observatie in het ziekenhuis blijven”, meldt zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl.

Teamgenoot Ilan Van Wilder liep bij hetzelfde incident een gebroken kaak op. Beide renners gaan naar het ziekenhuis in Herentals in het noorden van Belgiƫ. Wilco Kelderman viel ook maar hield daar geen breuken aan over, meldde zijn ploeg Bora-hansgrohe al eerder.

Alaphilippe wist dit seizoen nog niet veel te winnen. In zijn favoriete wedstrijd de Waalse Pijl, die hij vorig jaar voor de derde keer won, werd hij woensdag slechts vierde. De Fransman kwam de afgelopen twee maanden al twee keer eerder ten val, onder meer in de Strade Bianche.