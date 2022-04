Alcaraz in Barcelona door naar derde finale van 2022

Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi in Barcelona. In drie sets troefde hij Alex de Minaur uit Australië af. Het werd 6-7 (4), 7-6 (4) en 6-4 voor de Spanjaard. Na ruim drie uur en veertig minuten spelen kan Alcaraz zich opmaken voor zijn derde finale van 2022, die later op zondag wordt gespeeld.

Eerder dit jaar greep Alcaraz de overwinning bij het internationale toernooi van Rio de Janeiro en het masterstoernooi in Miami.

In de finale in Barcelona neemt hij het op tegen zijn landgenoot Pablo Carreño Busta, die in de halve finale de Argentijn Diego Schwartzman versloeg met 6-3, 6-4.

De 18-jarige Alcaraz stuntte vrijdag al door in zich ten koste van Stefanos Tsitsipas te plaatsen voor de beste vier van het ATP-toernooi in Barcelona. De Spanjaard versloeg de nummer 1 van de plaatsingslijst met 6-4 5-7 6-2.

De halve finales van het graveltoernooi in Barcelona werden vanwege regen verplaatst naar de zondag. Daardoor vinden de halve eindstrijd en de finale op dezelfde dag plaats.