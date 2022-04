Basketballers Brooklyn Nets op rand van uitschakeling

De basketballers van Brooklyn Nets staan in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA in de eerste ronde van de play-offs op de rand van uitschakeling. Zaterdagavond verloor het team met sterren als Kevin Durant en Kyrie Irving voor de derde keer op rij van de Boston Celtics.

De Nets gingen in het eigen Barclays Center in New York met 103-109 onderuit en kijken daardoor in de best-of-seven serie tegen een 0-3 achterstand aan. Boston heeft nog maar een zege nodig om door te stoten naar de volgende ronde van de Eastern Conference.

Jayson Tatum was de uitblinker bij de bezoekers. Hij maakte 39 punten, had zes assists en ook nog eens vijf rebounds. Bij de Nets waren Durant en Irving beiden goed voor 16 punten.