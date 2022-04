Evenepoel wint bij debuut wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, de laatste wielerklassieker van dit voorjaar. Dat deed de 22-jarige Belg van Quick-Step Alpha Vinyl nota bene bij zijn debuut in de koers door het Ardense heuvelland. Evenepoel reed vanuit de groep favorieten naar de enig overgebleven koploper, Bruno Armirail, en benutte de laatste helling voor Luik om de Fransman af te schudden.

Achter Evenepoel sprintte zijn landgenoot Quinten Hermans naar de tweede plaats. Wout van Aert zorgde voor een volledig Belgisch podium. Dat was sinds 1976 niet meer voorgekomen. “In deze koers met voorsprong kunnen finishen, het is ongelooflijk”, jubelde de Belg, die zijn ploeg uitgebreid loofde. Ook sprak hij zijn medeleven uit voor zijn Franse ploeggenoot Julian Alaphilippe, de wereldkampioen die zwaar ten val kwam.

Alaphilippe was een van meer dan dertig renners die op zo’n 50 kilometer voor de streep onderuitgingen. Ook renners als Wilco Kelderman, Jos van Emden en de Fransman Romain Bardet lagen erbij, de een met wat meer schade dan de ander.

Achter een kopgroep waren de renners van Bahrain Victorious actief. De Spanjaard Mikel Landa deed een eerste aanval, kort voor de beklimming van La Redoute was Wout Poels, oud-winnaar in Luik, de volgende die een poging waagde. Van de kopgroep bleef alleen Armirail vooraan over. Maar toen Evenepoel hem na een aanval bovenop La Redoute niet veel later passeerde kon de Fransman alleen maar aanhaken. De groep volgde op een halve minuut toen Evenepoel op de Côte de la Roche-aux-Faucons, de laatste klim voor Luik, ook Armirail achterliet.

Met de wind op kop snelde de jonge Belg, een erkend tijdrijder, naar Luik om de grootste zege uit zijn loopbaan te boeken. Het was al zijn 26e overwinning, de eerste in een van de zogenoemde Monumenten. De fans werden bijkans gek van vreugde, Evenepoel heeft al jaren te maken met een hoog verwachtingspatroon en de vergelijking met grootheid Eddy Merckx.

In 2019 maakte hij een stormachtige entree, die een jaar later tot stilstand kwam na een zware val in de Ronde van Lombardije. “Ik heb het mentaal en fysiek anderhalf jaar lang heel moeilijk gehad. Maar het gaat steeds beter. Ik denk dat dit mijn beste dag op de fiets was. Ik ben weer de Remco van toen ik prof werd”, was zijn conclusie.