Motorcrosser Coldenhoff vierde in GP Letland, weer zege Gajser

Motorcrosser Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Letland op zijn naam geschreven door beide manches te winnen. Zo verstevigde de 25-jarige Sloveen zijn leidende positie in de WK-stand. De Nederlander Glenn Coldenhoff eindigde als vierde, na de vijfde plaats in de eerste manche en de derde in de tweede. De 31-jarige Brabander staat in het klassement vijfde.

Gajser had al de leiding in het WK, maar zag zijn voorsprong op nummer twee Jorge Prado oplopen tot 66 punten door een teleurstellend optreden van de Spanjaard in beide heats. Hij werd uiteindelijk twaalfde.

Brian Bogers, die begin april in Portugal nog zijn eerste podiumplaats pakte in de MXGP, eindigde in Kegums als zevende. Calvin Vlaanderen werd negende in de zesde race van het seizoen.

Wereldkampioen Jeffrey Herlings is deze jaargang nog niet in actie gekomen. De 27-jarige Brabander is nog niet voldoende hersteld van een voetblessure.