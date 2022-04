Motorracer Bautista wint race Superbike in Assen, Van der Mark 8e

Motorracer Alvaro Bautista heeft op het TT Circuit in Assen de leiding gepakt in de stand van het WK Superbike. De 37-jarige Spanjaard van Ducati won de tweede race van het weekeinde en zag zijn belangrijkste concurrenten Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu uitvallen door een crash. Michael van der Mark werd in eigen land achtste op zijn BMW, nadat hij zaterdag als dertiende was geƫindigd.

De Rotterdammer lag lang uit roulatie door een beenbreuk en maakte in Assen zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen. Zesvoudig wereldkampioen Rea had zaterdag nog de eerste race in Assen gewonnen, maar haalde nu de finish niet. De Brit dacht vanuit tweede positie de Turkse koploper Razgatlioglu binnendoor te passeren, maar daarbij kwamen beide coureurs ten val. Bautista kon daarna comfortabel naar de overwinning rijden.

Zo nam de Spanjaard de leiding in de WK-stand over van Rea. Van der Mark is gestegen naar de vijftiende plaats.