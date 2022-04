Roeblev verslaat Djokovic in finale ATP-toernooi Belgrado

Andrej Roeblev heeft het ATP-toernooi van Belgrado gewonnen door Novak Djokovic te verslaan. De Rus had drie sets nodig om Djokovic, de nummer één van de wereld, van de titel te houden. Het werd 6-2 6-7 6-0 voor de Russische tennisser.

Roeblev won in Belgrado de eerste set, maar Djokovic trok de stand in de tweede set gelijk. De Serviër, die in eigen land zijn eerste finale van 2022 speelde, kon in de derde set echter geen partij meer bieden en won geen enkele game.

De nummer één van de wereldranglijst speelde in zijn geboortestad Belgrado pas zijn derde toernooi van het jaar. Begin dit jaar moest de Serviër veel toernooien missen omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. In Dubai en Monte Carlo werd hij vroeg uitgeschakeld.

Roeblev en Djokovic speelden slechts één keer eerder tegen elkaar. Op de ATP Finals van vorig jaar was Djokovic met 6-3 6-2 nog te sterk voor Roeblev.