Springruiter Greve Nederlands kampioen na foutloze finale

Willem Greve heeft voor het eerst in zijn carrière de Nederlandse titel bij de springruiters veroverd. De ruiter uit Markelo verdiende het goud op het NK in Deurne na een foutloze derde proef op zijn hengst Highway TN op het NK in Deurne. Bart Bles (El Rocco) won het zilver en Sanne Thijssen (Hi There) het brons.

Jack Ansems begon als leider aan het laatste onderdeel en hij had de titel voor het grijpen, maar hij maakte met zijn merrie Fliere Fluiter twee springfouten in het finaleparcours. Ansems zakte naar de vijfde plaats, net achter nummer vier Jur Vrieling (Long John Silver 3).

“Eindelijk lukt het. Ik heb er al zo vaak dichtbij gezeten. Ik was er zelf gebrand op om hier te winnen”, zei Greve. “Dit is mijn eerste keer op het podium en dan gelijk op de hoogste trede. Highway TN is een crack van een paard waar ik veel tijd in heb geïnvesteerd. Alles valt hier op zijn plek. Hij wint heel veel. Hoe hij hier in het kampioenschap is gegroeid, is echt abnormaal. Ik ben hier superblij mee.”