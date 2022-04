Tennisster Swiatek boekt in Stuttgart vierde toernooizege op rij

De Poolse Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Stuttgart op haar naam geschreven. In de finale versloeg ze de Belarussische Aryna Sabalenka in twee sets. Het werd 6-2 6-2 voor Swiatek, die daarmee haar vierde toernooizege op rij boekte.

De huidige nummer één van de wereld won eerder dit seizoen ook al de toernooien van Doha, Indian Wells en Miami en heeft nu al 23 wedstrijden op rij niet meer verloren.

Voor Sabalenka, de nummer 3 van de plaatsingslijst, was het haar eerste finale van het jaar. Ook vorig jaar was Sabalenka de nummer twee in het Duitse Stuttgart. Destijds verloor ze van de inmiddels gestopte Ashleigh Barty uit Australië.