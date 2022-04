Van Vleuten soleert naar winst in Luik-Bastenaken-Luik

Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer de wielerkoers Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De 39-jarige renster van Movistar ging er op de laatste klim voor de finish alleen vandoor en bereikte na een solo van een kilometer of 15 als eerste de finish. Eerder won Van Vleuten de laatste voorjaarsklassieker al in 2019, ook toen na een solo.

De olympisch kampioene tijdrijden had eerder dit jaar al een rit en het eindklassement van de Wielerweek Valenciana gewonnen en was ook de beste in de Omloop Het Nieuwsblad. In de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl finishte Van Vleuten als tweede.

Achter Van Vleuten sprintte de Australische Grace Brown naar de tweede plaats, net voor de Nederlandse Demi Vollering, de winnares van vorig jaar .

Van Vleuten vindt haar leeftijd eigenlijk geen item. Zondag maakte ze wel een vergelijking met een goede wijn. “Hoe ouder, hoe krachtiger”, lachte ze na haar 89e overwinning als professional. Met die kracht in haar achterhoofd had ze bedacht dat zowel een aanval op de La Redoute als op La Roche-aux-Faucons, de laatste klim voor Luik, mogelijk moest zijn.

Op de steile La Redoute reed ze in een ruk naar de kopgroep en kwam ze samen met de Zwitserse Marlen Reusser voorop. Eenmaal weer achterhaald door een groep met onder anderen Demi Vollering en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, beiden van de sterke ploeg SD Worx, volgde aanval twee. Met een voorsprong van zo’n 15 seconden reed ze daarna met wind tegen naar de finish. De achtervolging kwam op gang, maar de tijdritcapaciteiten hielpen Van Vleuten de marge in stand houden.

“Winnen is steeds moeilijker geworden in het vrouwenpeloton, het niveau is zo veel hoger”, vertelde ze, beamend dat ook zij zich nog steeds sterker voelt worden. Met dank aan de vele hoogtestages, die ze ook straks richting Tour de France, haar hoofddoel, weer zal beleggen. “Ik had het vertrouwen dat ik twee keer een poging kon wagen. Maar ik kon pas kort voor de finish geloven dat het me echt gelukt was, tot ik dat laatste stuk met de wind op kop had overleefd. Nu is het tijd om twee weken te gaan genieten.” Van Vleuten gaat om zich optimaal op de Giro en Tour voor te bereiden eind mei naar Andorra waar ze zal trainen met haar mannelijke collega’s van Movistar.