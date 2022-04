Verstappen geniet van ‘dikverdiende zege op heerlijke zondag’

Max Verstappen kreeg met zijn dominante zege in de Grote Prijs van Emilia-Romagna de tienduizenden Italiaanse fans op het circuit van Imola stil. De coureur van Red Bull overklaste Charles Leclerc van Ferrari, die voor het eerst dit seizoen niet kon meedoen om de zege. “Dit was een heerlijke zondag”, jubelde de Nederlander over de boordradio, nadat hij in zijn Red Bull de finishvlag was gepasseerd. “Dit was een dikverdiende zege en een prachtig resultaat voor het hele team.”

Verstappen beleefde een superweekeinde in Italië. Hij scoorde met de winst in de sprintrace, de zege in de hoofdrace en de snelste raceronde het maximaal aantal punten. “Het is altijd lastig om die maximumscore te halen, maar het hele weekeinde ging het al lekker en alles wees op een goede race. De start was belangrijk, maar ook het beoordelen van de weersomstandigheden en het beste moment om van banden te wisselen. We hebben alles goed uitgevoerd en deze één-twee is dikverdiend”, zei de regerend wereldkampioen, die zijn teamgenoot Sergio Pérez als tweede zag finishen.