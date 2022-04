Verstappen rijdt Hamilton op een ronde achterstand in Imola

Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van Emilia-Romagna een niet voor mogelijk gehouden prestatie geleverd. De coureur van Red Bull zette zijn grote aartsrivaal Lewis Hamilton tijdens de race op het circuit van Imola op een ronde achterstand. Dat gebeurde na ruim 40 van de 63 ronden, met Verstappen dominant aan de leiding en de ploeterende Hamilton op de 14e plaats.

Hamilton is de zevenvoudig wereldkampioen die de afgelopen jaren steevast vooraan reed en zo ongeveer de helft van de races waarin hij startte als eerste finishte. Vorig jaar raakte hij in de slotrace in Abu Dhabi de titel kwijt aan Verstappen. Dit jaar is Hamilton niet vooruit te branden. Zijn team Mercedes is er niet in geslaagd de nieuwe aerodynamische regels om te zetten in een snelle bolide.