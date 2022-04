Verstappen vanaf pole op jacht naar nieuw zege op Imola

Max Verstappen vertrekt zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Emilia-Romagna. De wereldkampioen in de Formule 1 verdiende die eerste startplek door zaterdag de sprintrace te winnen op het circuit van Imola. Hij troefde Charles Leclerc van Ferrari af.

Het duo Verstappen/Leclerc is al vanaf de eerste race dit seizoen in Bahrein met elkaar in gevecht op de circuits. Het duo rijdt vaak wiel-aan-wiel. Leclerc won de races in Bahrein en Australiƫ en leidt het kampioenschap. Verstappen won in Saudi-Arabiƫ, maar viel de andere twee races uit met technische problemen. Beide keren lag hij tweede in de race.

Die uitvalbeurten hebben Verstappen in het kampioenschap al op forse achterstand gezet. Hij heeft 45 punten minder dan Leclerc. Met een zege op Imola kan de Nederlander de achterstand verkleinen. De Limburger won vorig jaar de Grote Prijs van Emilia-Romagna. De race begint om 15.00 uur.

