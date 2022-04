Vrouwen eerst in Luik-Bastenaken-Luik

Met Luik-Bastenaken-Luik is het Ardense heuvelland zondag het decor van de laatste wielerklassieker van dit voorjaar. Daarin ontbreekt bij de mannen de winnaar van vorig jaar. De Sloveen Tadel Pogacar moest zich vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder afmelden.

Ook zijn landgenoot Primoz Roglic, winnaar van ‘La Doyenne’ in 2020, is er niet bij. De renner van Jumbo-Visma nam rust vanwege knieklachten. Met de Belg Wout van Aert heeft de Nederlandse ploeg nog steeds een kanshebber voor de zege in Luik.

Bij de vrouwen behoort Demi Vollering, de winnares van vorig jaar, opnieuw tot de favorieten. De renster van SD Worx werd de afgelopen weken tweede in de Amstel Gold Race en derde in de Waalse Pijl. Tussendoor won ze de Brabantse Pijl.

De vrouwen komen het eerst in actie met de start al om 8.30 uur in Bastenaken en finish rond 12.30 uur. De mannenkoers begint om 10.15 uur en zal rond 16.45 uur eindigen.