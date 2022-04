Waterpolosters winnen Europees finaletoernooi World League

De Nederlandse waterpolosters hebben de finale van het Europese finaletoernooi van de World League gewonnen. Oranje won in het Spaanse Santa Cruz met 12-11 van Europees kampioen Spanje. Bij rust had de Nederlandse ploeg al een nipte voorsprong: 6-5.

Oranje plaatste zich eerder deze week voor de finales van het Europese finaletoernooi door te winnen van Italiƫ. De Italiaanse ploeg won zondag de strijd om het brons door Hongarije met 10-9 te verslaan.

Doordat Nederland op Tenerife bij de beste drie eindigde, heeft de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis zich gekwalificeerd voor de zogenaamde Super Final van de World League, die van 12 tot en met 17 juli wordt gehouden op een nog te bepalen locatie. Eind juni komt de ploeg al in actie bij de WK in Boedapest (18 juni tot 3 juli). Eind augustus doen de waterpolosters ook nog mee aan de EK in Split (Kroatiƫ).