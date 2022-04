Wereldkampioen Quartararo zegeviert in MotoGP Portugal

De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP gewonnen. De regerend wereldkampioen was op het circuit van Portimão een klasse apart op zijn Yamaha. Hij startte als vijfde, maar nam al snel de leiding en stonde deze niet meer af. Het was zijn eerste zege in dit seizoen. Quartararo nam ook de leiding in het kampioenschap over van de Italiaan Enea Bastianini.

De Fransman Johann Zarco, die van poleposition was vertrokken, eindigde op ruim 5 seconden als tweede op zijn Ducati. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) eindigde als derde.