Wielrenner Benoot start niet in Luik-Bastenaken-Luik

Wielrenner Tiesj Benoot verschijnt zondag niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De Belgische renner van Jumbo-Visma voelt zich volgens zijn ploeg niet goed. Hij testte wel negatief op corona.

Benoot werd vorig jaar zevende in La Doyenne en een jaar eerder achtste. Hij had zondag een belangrijke rol moeten spelen voor kopman Wout van Aert.

De 28-jarige Benoot werd woensdag nog elfde in de Waalse Pijl en haalde daarvoor als nummer drie het podium in de Amstel Gold Race. Hij werd dit voorjaar ook tweede in Dwars door Vlaanderen, na Mathieu van der Poel.

Jumbo-Visma start in Luik-Bastenaken-Luik met de Amerikaan Sepp Kuss, de Nederlanders Sam Oomen, Timo Roosen en Jos van Emden en de Deen Jonas Vingegaard als renners die Van Aert bijstaan.