WK-leider Leclerc spint in Ferrari: ik was te gretig

Charles Leclerc ging door het stof voor zijn kapitale fout tegen het einde van de Grote Prijs van Emilia-Romagna in de Formule 1. De WK-leider van Ferrari lag derde, maar reed zijn auto tien ronden voor het einde iets te wild door een bocht en gleed van de baan af tegen de bandenstapel. De Monegask moest een extra pitstop maken voor een nieuwe ‘neus’, waarna hij als zesde finishte achter winnaar Max Verstappen. “Die spin had niet mogen gebeuren. Ik was te gretig en daar betaalde ik de prijs voor”, zei hij.

Leclerc verdiende 8 punten voor zijn zesde plaats, Verstappen kreeg er 26: 25 voor de zege en 1 voor de snelste raceronde. “Die derde plaats zou het hoogst haalbare zijn geweest. Het was duidelijk dat Red Bull vandaag sneller was. Het leek misschien een kleine fout, maar eigenlijk is het een grote, want de gevolgen hadden erger kunnen uitpakken. Ik had zomaar nog veel meer punten kunnen verliezen. Red Bull en Ferrari zijn echt aan elkaar gewaagd. Wij waren beter in Bahrein en AustraliĆ«, zij hadden in Saudi-ArabiĆ« en hier in Imola de overhand. Ik denk dat het het hele seizoen zo close zal zijn.”

Ferrari kon de duizenden Italiaanse fans weinig vreugde bezorgen, want tweede rijder Carlos Sainz lag er in de eerste ronde al uit na een crash met Daniel Ricciardo.